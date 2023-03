Ute nu: GIF-podden #161 – gäst: Lucas Forsberg

I avsnitt 161 gästas GIF-podden av nyförvärvet Lucas Forsberg. Där berättar han bland annat om ovissheten med sin skada. Men han berättar också sin fotbollshistoria, om hur han var den ambitiöse pojken som på några månader sköt i höjden och tappade all motorik. Men efter privathjälp från specialister – bland annat "stjärntränaren" Nebez Kurban – tog det bara något år innan han blev en av Stockholms mest haussade talanger. Som 17-åring lämnade han tryggheten och klev först in med någon form av rädsla i AIK:s omklädningsrum med starka profiler som Sebastian Larsson och Mikael Lustig. AIK var barndomens drömklubb. Hur kändes det att det inte blev mer just där? Det är några av bitarna vi fördjupar oss i med Lucas Forsberg. Välkommen med feedback till @GIFpodden på Twitter och Instagram.