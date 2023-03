Chris Rock slog tillbaka mot Will Smith

Ett år efter örfilen från Will Smith på fjolårets Oscarsgala – och bara en vecka före årets – passade komikern och fjolårets Oscarsvärd Chris Rock på att ge en strömmad ståupp-föreställning på Netflix med titeln "Selective outrage" (ungefär "Selektiv upprördhet"). Chris Rock tog upp en lång rad ämnen men också det förväntande: örfilen som han fick av Will Smith under pågående Oscarsgala efter att ha skämtat om dennes fru, Jada-Pinkett Smith.