Dagen efter fick jag ändå ett automatiskt e-postmeddelande om att jag hade ett meddelande i e-tjänsterna på 1177. Trots att jag hade fått problemet löst försökte jag logga in. Instruktionerna till mig: 1. Öppna appen för bank-id. 2. Tryck på QR-symbolen för bank-id. 3. Sikta kameran (sic!!!) mot QR enligt ovan. 4. Följ instruktionerna i appen för att logga in.

Det slutade med att inloggningen avbröts. Det tog för lång tid.

Hur kan det ha blivit så här? Äldre är oftare patienter och har inte alltid den "apparatur" som tycks vara en självklarhet för yngre. Till detta kommer att äldre har mycket små möjligheter att göra sig gällande som politiker, verksamma chefer och kunniga "apparatmänniskor".

Sent under 1990-talet var jag en av Landstinget Västernorrlands representanter i Landstingsförbundet. Om jag nu hade haft motsvarande ställning i Sveriges Kommuner och Regioner (SKR), hade jag lämnat in en motion om att se till att 1177 upphör att vara det först föreskrivna systemet.

I dag finns praktiskt taget inga 70-åringar eller äldre bland politiker som tillåter/beslutar om 1177-systemet. Om politiska partier bestämmer att äldre inte skall finnas på valsedlarna, finns heller inga möjligheter för väljare att rösta på dem. Till och med valen 1994 var det möjlig, eftersom man då (med verkan) kunde stryka namn och skriva namn på valsedlarna. Därefter kom systemet med rutor, där väljare kunde ”kryssa” och som utesluter vad som var möjligt tidigare.

Mina förslag är: Att 1177 upphör att vara det först föreskrivna systemet och att riksdag och regering beslutar att avskaffa valsedlar med ”rutor” och istället återgår till de tidigare valsedlarna.

Bertil Lindström, Sundsvall

