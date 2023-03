Högsta hönset jagar arbetskraft utomlands under tiden som vi tandsköterskor sliter järnet. The show must go on, och vilka är det som fortfarande får alla kliniker att rulla? Jo, alla vi kompetenta tandsköterskor som gör en mycket stor del av en tandläkares jobb, speciellt nu när det knappt finns några att tillgå. Vi vet att sköterskor sliter halvt ihjäl sig även på kliniker med god bemanning, då det ska pressas in så mycket patienter som möjligt för att försöka komma ikapp flera års kö samt akuta fall med tandvärk.