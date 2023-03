Priset på bensin och diesel har stigit mycket. I somras sa de som senare blev regeringsunderlaget att de skulle sänka bensinpriset. Av det blev det inte mycket. Om det hade skett hade det bland annat gynnat folk i glesbygden.

Men de fattigaste har oftast inte råd att äga en bil eller köra mycket.

De fattigaste, speciellt i storstäderna, hyr oftast sin lägenhet. Då blir det inte så mycket pengar i stöd för högt elpris. Fast jag är övertygad om att det dyra elpriset kommer att slå igenom på hyrans storlek så att den kommer att höjas rejält.

Men alla måste äta. Och maten har blivit enormt mycket dyrare. Under 2022 steg priset på mat med 20 procent (PRO). Och ännu värre är det nu. Under februari steg matpriserna med 2,5 procent (Matpriskollen). Och det är ändå årets kortaste månad. Värst var det med barnmaten som steg med 10,8 procent under februari – alltså på bara fyra veckor.

Är man fattig så måste man oftast lägga en större del av sina pengar på mat jämfört med om man är rik. Men här pratar ingen om något stöd.

En första åtgärd vore att ta bort momsen på maten. Moms är en skatt som finns på nästan allting. På mat är den 12 procent. Till exempel på en jacka är den 25 procent och till exempel på försäkringar finns det ingen moms.

Ta bort momsen på mat!

Kjell Olsson

