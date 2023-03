Jag vet att det låter hemskt att önska livet ur sin egen son, men så länge han inte vill ta emot den hjälp som erbjuds så vore det tyvärr det bästa för alla parter.

Just nu bor han med en sambo, också missbrukare, men han har bott i bil, husvagn (utan vatten, värme och el) och på gatan. Han har varit längst ner på stegen, men ger ändå inte upp sitt missbruk.

Hur ska en mamma göra – förutom att förskjuta honom och försöka att inte lägga skuld på sig själv?

Min son åker in och ut ur fängelser, han ska in igen nu, varför får han inget riktigt straff? Han åker in på ett par månader efter stölder, olovlig bilkörning (har naturligtvis inget körkort), misshandel... listan kan göras lång.

Vi ses kanske en gång per månad, då han nu "bor" en bit härifrån. Jag ser hur han sjunker ihop och blir mindre och mindre. Han äter inte som han ska, eftersom pengarna går till droger.

Syftet med denna insändare är inte att man ska tycka synd om mig, jag vill bara berätta hur mitt liv ser ut – och har gjort i snart 23 år.

Tänk om jag kunde tvinga honom att ta behandling och det blev bättre sedan, men nej, jag vet att med tvång vinner jag inget – det måste ske på frivillig basis. Så jag fortsätter att försöka blunda för hur han har det nu och mitt liv måste gå vidare.

Mamman som har gett upp

