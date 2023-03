Hans ledighet får en att slappna av och bli glad, och rätt som man tänker att han med sitt mjuka spelsätt är som gjord för impressionism spelar han Debussy som extranummer. Och visst får han till den där mjuka klangen, och utan att bli vag och otydlig.

Ylva Skogs "They call her love" är inspirerad av schimpansen Ai (kärlek på japanska) som deltog i forskningsprojekt och gjorde ett djupt intryck på forskarna med sitt tålamod och sin uthållighet. Det är dygder som förknippas med ödmjukhet hos människor, och i musiken kan man, om man vill, höra djuret studsa runt i buren i rörelser som inte är de mänskliga, men också hur en sorts mjuk uppmärksamhet och fokus alltmer träder in.