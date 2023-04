Ombyggnaden av den norra delen av Esplanaden lär vara något som vi får leva med åtminstone under tio år framåt. Men rör för Guds skull inte de övriga delarna av Esplanaden, skriver signaturen "Påsk".

I stenläggningens ytterkanter finns visserligen nyplanterade träd, som knyter an till träden i övriga delar av Esplanaden. De nyss avverkade träden på platsen hade hunnit växa till sig riktigt fint. Men nu står det alltså åter nya förhoppningsfulla plantor där. För vilken gång under de senaste decennierna?

Under stenläggningen i denna del av Esplanaden löper värmeslingor som under vintern tinar bort snö och is. Detta kan ju vara välkommet, men hade det inte varit nog om trottoarerna längs Esplanaden, där folk går, hade varit tinade? Då hade kanske pengarna räckt till värmeslingor på flera av Stenstadens trottoarer? För varken stenläggningen eller värmeslingorna kan ha varit billiga att installera. Eller hålla i drift…