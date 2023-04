Hela 2 250 av 2 500 poäng krävs för godkänd gymnasieexamen. Det är tuffa krav. Alltför många klarar inte dessa krav på grund av olika anledningar, som att de har föräldrar som lider av psykisk ohälsa och/eller är missbrukare och/eller att eleverna själva har särskilda behov som neuropsykiatriska funktionshinder och psykisk ohälsa.

Vi behöver ett skyddsnät för de elever som inte klarar gymnasieexamen, för att göra det lättare för dem att få ett jobb när de slutar gymnasiet. Ingen som går ut gymnasiet ska behöva leva på försörjningsstöd.

Jag är övertygad om att jobbkontrakt för gymnasieelever är en lösning som kan göra det lättare för dessa att få ett jobb direkt efter gymnasiet. Jobbkontrakt fungerar som så, att gymnasieelever skriver jobbkontrakt med arbetsgivare och då arbetar hos arbetsgivaren en heldag per vecka under gymnasiestudierna och får lön under den tid de går i gymnasiet.

Om gymnasieeleven och arbetsgivaren är nöjda övergår jobbkontraktet för gymnasieeleven till fast anställning med lön enligt kollektivavtal när eleven slutar gymnasiet.

Våra unga har rätt att må bra och vara trygga.

Anders Eriksson, socialdemokrat, före detta elevassisten

■■ Tyck till du också – skicka in en insändare här