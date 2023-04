Fakta

Kontakta en psykiatrisk akutmottagning eller ring 112 om du mår så dåligt att det känns outhärdligt, eller om du har allvarliga självmordstankar eller självmordsplaner. Var inte rädd för att be om hjälp!

Mind Självmordslinjen: Chatt via mind.se eller på telefon 901 01. Alla dagar dygnet runt.

Bris – Barnens rätt i samhället: För dig under 18 år på telefonnummer 116 111 eller chatt. Alla dagar dygnet runt.

Jourhavande medmänniska: Telefon 08-702 16 80. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

Jourhavande präst: Nås via 112. Alla dagar klockan 21.00-06.00.

SPES – Riksförbundet för Suicidprevention och Efterlevandesstöd: 020-181818. Alla kvällar 19-22

Ring telefonnummer 1177 om du behöver hjälp med var du kan söka vård.