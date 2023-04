"Men jag gillar dig inte längre." Eller som repliken levereras i den aktuella flerfaldigt Oscarsnominerade filmen The Banshees of Inisherin: "I just don’t like you no more". Filmen utspelar sig på en karg men grön irländsk ö och handlar om två vänner som brukar hänga på puben tillsammans, men där den ena bestämmer sig för att göra slut med den andra. Som inte fattar ett jota. Om varför.