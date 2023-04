Adele blir James Cordens sista carpool-gäst

När pratshowvärden sätter punkt för sin "The late late show" gör han det i den brittiska superstjärnans sällskap, skriver The Hollywood Reporter. I "The last last late late show with James Corden carpool karaoke special" överraskar Adele James Corden hemma i Los Angeles en tidig morgon, där hon väcker honom och erbjuder sig att köra honom till jobbet.