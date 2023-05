– Exempelvis är Västanåfallet häftigt under försommaren, när forsen är så kraftfull i och med snösmältningen, eller kanske ett besök på Norrlands Tulpanträdgård på Farm Backsjön, säger Louise Nordlander.

Höga Kusten, som erbjuder allt från storslagna vandringar till restaurangupplevelser med otrolig utsikt, har blivit allt mer populär under försommaren.

"Allt fler söker sig till Höga Kusten under försommaren", menar Louise Nordlander.

– Allt fler har upptäckt fördelarna med att ta en weekend i Höga Kusten tidigt på säsongen. Man behöver inte boka så långt i förväg och kan därför åka lite spontant under den här tiden. Dessutom finns det under försommaren rätt många bra röda dagar att åka iväg, säger Louise Nordlander.

Om du vill att resan ska vara bekväm och förplanerad finns en rad olika paket att välja mellan – med fokus på upplevelser, cykling, paddling eller vandring. Under försommaren kan man till exempel ta ett tvådagars vandringspaket där all mat och boende ingår, eller boka en smakresa med besök hos prisbelönta destillerier, närproducerade middagar och med upplevelser i otrolig natur.

Ett tips till dig som vill inspireras av Höga Kustens vidunderliga vyer hemifrån är att titta på SVT:s nya matlagningsprogram "Vilda Kockar" med Niklas Ekstedt . Programmet spelades in på Skuleberget under 2022 och har premiär den 1:a juni.

2. Kombinera stad och natur: Bo på något av Örnsköldsviks stadsnära hotell, First Hotell Statt eller Elite Hotel. Därifrån kan du både njuta av mysigt stadsliv och ta en vandring eller cykeltur i naturen nära staden. Koppla av med ett besök på Paradisbadets spa eller låt barnasinnet komma till sin rätt på Paradisbadet. Eller hyr en kajak i Kayakomaten och paddla ut från stan. Här kan du läsa mer om Ö-vik och även resten av Höga Kustens städer.

4. Upplev världsarvet med elcykel: Ta del av storslagen natur och kultur i hjärtat av världsarvet på ett bekvämt och hållbart sätt från cykelsadeln. Efter en dags upplevelser väntar en god, hemlagad middag och övernattning i stuga på lugna och natursköna Lappuddens Friluftscenter, Nordingrå. Här kan du läsa mer om att cykla i Höga Kusten.

5. Via Ferrata: Utmana dig själv med en klättring längs Skulebergets branta öst-vägg. Det här är Europas största Via Ferrata med fyra leder att välja på. De allra flesta klarar den vita leden med pirr i magen, och vill du utmana dig så köp ett dagpass och klättra så många leder du hinner och orkar. Läs mer om klättring i Höga Kusten och Via Ferrata här.