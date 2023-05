Industrietableringarna han talar om är redan i farozonen. Det krävs eltillskott långt innan eventuella kärnaggregat finns på plats och de blå-bruna har effektivt satt stopp för nya projekt. Valrörelsen hos M, KD och L präglades av antivindkraftspopulism inspirerad av SD. Resultatet är att sju av tio nya vindkraftsprojekt är stoppade. Ulf & Ebba inser att de målat in sig i ett hörn. Svenskt Näringsliv totalsågar den nya regeringens energipolitik men regeringen kan inte komma ur knipan då Jimmie Åkesson valt vindkraft till nästa kulturkrig och det är han som bestämmer.

Små kärnaggregat existerar inte och kommer inte att existera inom rimlig tid. Det finns ett antal projekt på gång men det enda som verkar ha muskler är NuScale (USA). Företaget lovade att leverera till 2026, sen sköts det på till 2028 för att strax förvandlas till 2029. Var det är nu vet jag inte. Jag som skriver är bara en pensionerad tandläkare, det är inte upp till mig att bedöma ny avancerad teknik. Låt oss överlåta det till oberoende internationell expertis. IEEFA U.S. är definitivt en sådan organisation. De totalsågar konceptet "To late, too expensive, too risky and too uncertain".

Den tioårsplan som våra lokala konservativa talar om är fria fantasier. En pensionerad tandläkare kan dock få komma med några funderingar, självklarheter som totalt fattas i den blå-bruna röran.