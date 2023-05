Super Mario fortsätter succétåget

Succéfilmen om Super Mario fortsätter att skörda framgångar. Filmen om den myntjagande rörmokaren har nu sålt biljetter för 500 miljoner dollar i USA, och blir därmed den fjärde filmen – utöver "Spiderman: No Way Home", "Top Gun: Maverick" och "Avatar: The Way of Water" – att nå milstolpen sedan före corona-pandemin.