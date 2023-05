Om den förändring som man nu vill genomföra hade gällt under de senaste tio åren – då skulle nedläggningarna av akutgeriatriken i Sundsvall, av akutkirurgin i Sollefteå och alla de nedskärningar av vårdplatser som gjorts ha kunnat ske helt utan den offentliga debatt som fördes i regionfullmäktige – och sedan i medierna, skriver debattförfattaren.

Dessutom är det så att de ”utbud”, och de förändringar som det hela verkligen gäller faktiskt i praktiken är allt viktigt som regionen gör. De förändringar som majoriteten vill kunna hantera under största möjliga tystnad är just sådana frågor som under de senaste två-tre mandatperioderna stått i centrum för den politiska debatten och där framför allt Socialdemokraterna och Moderaterna fått så mycket kritik. Vilket man tydligen nu hoppas slippa.

