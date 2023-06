För att Parisavtalets mål ska kunna uppnås så ska utsläppen vara max ett ton koldioxid per person och år. För att sätta det i perspektiv så släpper en flygresa tur och retur Thailand ut två ton koldioxid per person, skriver debattförfattaren.

Att tyckande alternativgissare numera ges så stort utrymme i media är ju helt otroligt bedrövligt. Till och med SVT låter debatten föras av klimatförnekarna i SD. Klimatfrågan är så viktig att politikerna inte ens borde äga den frågan. Vetenskapen borde bara behöva leverera vilka åtgärder som måste tas och politikernas enda uppgift i den frågan skulle vara att effektuera dessa åtgärder.

14 000 vetenskapliga referenser har forskare världen över bidragit med till att ta fram den slutliga IPCC-rapporten. Den har även granskats och över 70 000 kommentarer härkomst från klimatforskare världen över. Rapporten slår otvetydigt fast att de klimatförändringar vi nu ser är framkallade av mänsklig aktivitet, framför allt förbränning av fossila bränslen. Så att om nån tror att det är en liten grupp alarmister så är det bara att glömma.

Vad gäller specifikt Sundsvall så verkar beslutsfattare och stadsutvecklare av vår infrastruktur ha insett detta och jobbar ständigt på att utveckla den biten. Även om mycket återstår på den punkten.

B.K Hurtigh