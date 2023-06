SD hävdar att Sverige redan har lägst utsläpp per person i EU. De ljuger (som vanligt). Frankrike, Spanien och Grekland är exempel på länder med lägre utsläpp (consumption based emission "Our world in data"). Vi ligger strax under medel. SD hävdar också att vi redan avstått så mycket i Sverige. Jag har aldrig förstått vad. Förra sommaren dog 20 000 personer av värmen i södra Europa. Hur många som dog i Asien vet vi inte. De fick ”avstå” livet.

Var hamnar uppvärmningen? Vi är nu på +1,3 grader Celcius globalt och det har redan katastrofala konsekvenser. Alla jordens länder skrev på ett avtal i Paris 2016. Vi lovade att hålla uppvärmningen under +2 grader, man att sträva efter +1,5 grader. Då skulle konsekvenserna vara hanterbara. 1,5 grader är kört, så även 2 grader om vi inte tvärnitar.

Vi tvärnitar inte. Vi går mot minst 3 till 4 graders uppvärmning. Detta skulle innebära en värld så förändrad från dagens verklighet att det skulle vara förödande för merparten av jordens ekosystem och kanske slutet för den mänskliga civilisationen. Det är vad vetenskapen säger. Det får man inte prata om enligt SD. Vi bara skrämmer barnen. Jimmie Åkesson lovar barnen att det inte är någon kris. Han vet bättre än forskarna. (SD menar att sagostunder på bibliotek är ett större hot mot barnen.)