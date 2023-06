Mike Pence kampanjar med ny bok

Mike Pence, en av dem som ställer upp när Republikanerna väljer presidentkandidat nästa år, ger ut ut en ny bok: "Go home for dinner" (ungefär "Ät middag hemma"). Den kommer i november och beskrivs som en samling råd om hur "tron skapar en familj" och om "hur en familj skapar livet", skriver The Guardian.