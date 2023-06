Men vi har ett mycket större problem. Varje år sker cirka 235 000 våldsbrott. Av dem anmäls ungefär 47 000 per år, resterande 80 procent är ett mörkertal uppskattat av BRÅ. (Lågt räknat) Det innebär att varje dygn sker 643 övergrepp, eller varje timme 26 övergrepp. Brotten sker mot kvinnor och i de flesta fall av män, svenska män.

Om det hade varit män som varit utsatta skulle det finnas hundratals utredningar, projekt, planer, särskilda ställen att kontakta för den drabbade, särskild vård att få, särskilt skydd. Det hade stiftats nya lagar, införts nya regler. Men nu gäller det kvinnor. Kvinnor som utsätts för våld av sin närstående, och då oftast av en man. Plötsligt är det inte lika viktigt längre att göra något åt. Särskilt inte att göra något som kan påverka förövaren. Det vill säga i de flesta fall, mannen.

Det anmäls 8 600 våldtäkter per år. Om vi förutsätter att mörkertalet är ungefär detsamma, vilket också är sannolikt, det vill säga att det är 20 procent som anmäls, då sker det omkring 43 000 våldtäkter per år. Det är cirka 117 våldtäkter per dag, eller nästan fem i timmen. Det anmäls 38 300 misshandelsfall mot kvinnor per år. Med samma mörkertal misshandlas alltså 21 kvinnor i timmen.