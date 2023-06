När du går in i en järnaffär eller en sportaffär, då vet du vad du hittar och har en bestämd uppfattning om vad du ska köpa. När du går in på ett loppis vet du inte vad du kan hitta, du vandrar med trevande steg in i ditt förflutna, det som fanns hemma hos mormor och morfar, som ett slags modern arkeologi. Den där delen av hjärnan som har hand om nostalgi blommar upp. Jag ska direkt säga att jag inte är en loppisfantast, jag vill för det mesta passera förbi alla dessa loppisskyltar som duggar tätt runt vägarna. Second hand har blivit third hand. Det som en gång var begagnat går bra att använda en sväng till. Framförallt gäller det möbler, fina gamla skåp som har en charm som inga nya möbler har. Varför tror du att vissa nyproducerade prylar ska se ut att vara gamla?