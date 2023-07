En del skribenter i diskussionen i Sverige tycker att politiker inte ska lägga sig i vilken arkitektur som ska uppföras, det ska lämnas åt experter. Jag kan till viss del hålla med. Kommunens politiker ska inte köra över sina stadsarkitekter. Det leder i längden inte till något bra. Men politiker kan skapa förutsättningar för att god arkitektur byggs. Till exempel genom att besluta om att arkitekttävlingar ska genomföras när nya hus i viktiga lägen ska uppföras. Arkitekttävlingar är ett bra instrument för att höja kvalitén på arkitekturen. Våra fina universitetsbyggnader vid Åkroken kom till genom en arkitekttävling. Politikerna ska hålla sig till politiken, inte gå in på tjänstemännens områden.

Arkitektupproret skulle hävda att husen på Norra kajen är byggda i modern stil. Det pågår en intressant debatt om hus ska byggas i modern stil eller klassisk. Arkitektupproret är kända förespråkare för den klassiska stilen. Vad är då klassisk stil? Jo, enligt en grov definition är allt som byggdes före 1930 klassisk stil och allt som byggde därefter modern stil. Vattendelaren är funktionalismens genombrott som skedde med Stockholmsutställningen 1930. Men den här definitionen är långt ifrån invändningsfri. Vi har till exempel en period i Sverige under 1945 till 1965 då man bröt med funktionalismen och modernismen och återigen till viss del inspirerades av den äldre arkitekturen. Många vackra byggnader ritades under den här perioden, till exempel Hovrätten vid Bünsowska tjärn och posthuset vid Köpmangatan (som man dock måste gå in i för att förstå dess storhet).