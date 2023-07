Samtidigt vet vi att det är stora skillnader mellan länen på hur mycket projektmedel som delas ut. Kronoberg var det län som under 2022 fick mest stöd ur Allmänna arvsfonden per invånare i länet. Det visar Arvsfondens Projektbarometer. Västernorrland hamnade på fjortonde plats bland landets 21 län. Under 2022 betalade fonden ut totalt 8 miljoner kronor till fyra projekt i Västernorrland.

De flesta arvsfondsprojekt är samarbeten mellan ideella organisationer och offentliga aktörer, inte minst kommuner. Jag hoppas att föreningar och offentliga aktörer i Västernorrland ser möjligheterna med de nya reglerna för stöd från Arvsfonden.

Hans Andersson, enhetschef Arvsfondsavdelningen, Kammarkollegiet