Som folkvalda socialdemokrater är vi ständigt lyhörda för det som kan gynna Sundsvall och dess medborgare. Därför väljer vi att ta fasta på och driva en potentiell lösning på ett problem som ofta uppstår under vintermånaderna.

Som många Sundsvallsbor vet är det svårt att ta sig fram på stan under vintermånaderna. Det har blivit mycket isigare den senaste tiden, inte minst efter kusten. Detta orsakar ofta hala gångvägar och gör Storgatan och torget svåra för folk att ta sig fram på. Det är rent ut sagt farligt att röra sig ute på stan här i Sundsvall. Detta innebär därutöver också en minskad attraktivitet för centrum och dryga kostnader för kommunen som måste ploga och sanda.

En lösning vi har på problemet är att installera värmeslingor. Detta skulle öka stadskärnans attraktivitet och konkurrenskraft. Det nyligen invigda ”nya navet” visade med sina värmeslingor under vintern vilken betydande skillnad det blir för fotgängare att ta sig fram. Vid en omvärldsspaning ser man också att de flesta jämförbara städer i Norrland sedan länge har lagt värmeslingor i centrala delar för att öka framkomlighet, trivsel och attraktion. Umeå har haft det i cirka 20 år och Örnsköldsvik och Östersund ett tiotal år. Sundsvall skall inte vara sämre, värmeslingorna kan öka stadens och centrums konkurrensförmåga och attraktionskraft samt göra det lättare för oss att ta oss fram på vintern.

Hur vintern ter sig har förändrats under senare år vilket har gjort att man behöver nya sätt att hantera den. Det är inte endast lössnö som ligger på marken utan is som består under hela vintern. Man kan fråga sig hur miljövänlig en lösning av den kalibern skulle kunna vara men då bör man vara medveten om att sandning och plogning sannolikt påverkar minst lika mycket om inte mer. En utredning skulle dessutom kunna redovisa hur stor påverkan på miljön det skulle kunna tänkas bli.

Nu är det sommar och varmt ute men snart är det vinter igen och då kommer problemet tillbaka. Vi kommer att driva frågan om en utredning av kostnaderna för värmeslingor i Sundsvall, för vi jobbar ständigt med att se efter stadens och dess invånares behov. Vi kommer att driva detta i partiet via Sundsvalls s-förening och fullmäktigegruppen och hoppas på en mindre isig och snöfylld framtid.

Johan Nilsson Alsterbåge, (S) Förtroendevald i kommunfullmäktige

Torbjörn Karlsson, Ordförande för Sundsvalls S-förening,