Jag läste i ST 16/7 till min förtjusning att det finns socialdemokrater som hört min och Amir Pourmostaghimis kamp om bättre underhåll av vägar och gator under vintern. Som vi har debatterat, kämpat och drivit på från alla håll utan svar. Nu när snön är långt borta och sommaren är som hetast så har Socialdemokraterna äntligen hört oss. Även om det förstås hade varit bättre att man löste det här under vintern när behovet är som störst så är jag väldigt glad och välkomnar förslaget om att ha värmeslingor i Sundsvall. Bättre sent än aldrig. Vi i Liberalerna hade just det som förslag i vår budget och sedan 10 år tillbaka har vår Lars Holmgren drivit på frågan i bland annat Stadsbyggnadsnämnden.

Jag vill ödmjukt och tacksamt uttrycka mitt stöd till Johan Nilsson Alsterbåge och Torbjörn Karlsson som hört oss. Det känns demokratiskt att även vi som liten opposition också får höras.

Framförallt ser jag framemot en vinter där jag och min son kan ta oss fram säkert, med eller utan fordon.

Elise Backman (L)