Tre bergrum till salu: "Bara fantasin som sätter gränserna"

Intill E4 i Njurunda ligger ett bergrum som fram tills nu har använts som sandupptag. Sanden fylls under sommaren på uppifrån på berget genom ett schakt. Längst ner i slutet av tunneln som är cirka 35 meter lång avslutas schaktet, och dit in backar lastbilar och fyller flaken med sand under vintermånaderna. för att förhindra halka på vägarna.