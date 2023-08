Mordrättegången avslutad - åklagaren yrkar på 18 års fängelse

Rättegången mot den man som misstänks för att ha rånat och mördat en 20-årig man i Ånge under vintern 2019 inleddes för en dryg vecka sedan. När tingsrätten samlades under måndagen var det dags att sätta punkt för en rättegångsprocess som pågått under tre års tid. Den inleddes redan under 2020, men den man som nu åtalas har befunnit sig i landsflykt fram tills tidigare i år.