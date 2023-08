Författaren Robert Harris har i sin roman "De ofrälsta" skildrat inbördeskriget och tiden efteråt, när de flesta av kuppmakarna som låtit avrätta Karl 1 fångats sedan kungadömet återupprättats på nytt. Romanen bygger på verkliga händelser och är en spektakulär berättelse om vad som hände under inbördeskriget, under puritanen Oliver Cromwells ledning och vilka som infångades under den hänsynslösa jakten på de skyldiga. Med andra ord: vilka det var som förvandlade landet till republik under en kort del av landets historia.