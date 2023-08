När bara några semesterdagar återstår dundrar Hans in. Ja, inte familjens gamle vän då, utan en annan stormvind. Den som får mig att barfota och i morgonrocken gå ut på gatan för att i närbild fotografera när grannens stuprör utmanas till bristningsgränsen. Lite modigt är det ändå, att jag ställer mig där med håret på ända och ändan i (o)vädret. Inte minst med tanke på alla föräldrar som just i den stunden slirar in med sina bilar och parkerar omkring mig eftersom de ska leverera sina barn till den intilliggande skolans fritids.