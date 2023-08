Enligt avtal betalade kommunen 50 000 kronor per år under de första fem åren till museet och därefter 20 000 kr per år. Om detta är korrekt minns jag inte. Kommunen vet bättre och bör kunna ange hur mycket som betalats till dags dato. Jag uppskattar beloppet till 380 000 kronor.

En glasförsedd byggnad enligt ovan kan ha kunnat byggas då, för säg 2 miljoner kronor och sedan drivits med en mycket låg årskostnad.

När nu museet i Härnösand meddelat att det stängs är det enda kloka att välja ursprunglig plan.

Lunkentuss hör hemma i Sundsvall där man med stolthet kan minnas Gunnar Dahlgrens och Dag Ekholms bragdsegling när navigering skedde endast med de gamla instrument som då fanns tillgängliga, kompass, sextant och distanslogg.

Tor Heyerdahl med besättning seglade/drev till Polynesien på bambuflotten Kontiki utan att behöva bry sig mycket om navigering. Jämfört med Gunnars och Dags bragdsegling kan vi notera att Kontiki eller möjligen Ra skeppades till Oslo där den förärats med ett eget museum.

Bert Moss