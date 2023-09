Mnemosynefjärilen förekommer i Sverige främst just i norra Medelpad, skriver Mats Abelsson.

Det är fel. Människan kan leva utan fabriker, men människan kan inte leva utan fungerande ekosystem. Den minskande biologiska mångfalden är ett minst lika stort hot mot vår civilisation som den globala uppvärmningen. Allt liv på jorden är beroende av växter som fångar solljuset och gör näring av koldioxid och vatten, samtidigt som de förser atmosfären med det syre som alla djur behöver för att andas. Växterna är i sin tur beroende av fjärilar och andra pollinatörer för att sätta frukt och föröka sig. Hälften av all den mat vi lever av kommer från pollinerade växter.

Nu behöver inte fabriker med nödvändighet medföra minskad biodiversitet. Man kan lokalisera fabriker på platser där inga stora naturvärden skadas. Och man kan genomföra kompensationsåtgärder genom att skapa motsvarande naturvärden på andra platser.

Just i fallet mnemosynefjäril så behöver den örten smånunneört. Denna behöver i sin tur en mosaikartad natur för att växa. Smånunneört och mnemosynefjäril fanns tidigare i betade hagmarker i stora delar av Sverige. I dag finns mnemosynefjärilen endast på ett fåtal platser i Blekinge, längs mellersta Upplandskusten och framför allt just i Medelpad på norra Alnön och i Söråker. Det handlar alltså inte om en fjäril, vilken som helst, utan om en fjäril som är starkt utrotningshotad och som har sin främsta förekomst just i vårt landskap.