Under många år, och flera regeringar, har vi sett en utveckling där staten inte fullt ut tar ansvar för statlig infrastruktur. Vi har förståelse för att behoven av infrastruktursatsningar sannolikt alltid kommer överstiga resurserna och kapaciteten som staten har. Prioriteringar krävs. Vi hoppas självklart att regeringen med statsminister Ulf Kristersson (M) i spetsen håller sitt vallöfte om att hela dubbelspåret på Ostkustbanan ska in i nationell plan och vara färdig senast 2035. Men vi behöver också få besked från regering och riksdag hur de ser på statens roll i samband med industrietableringar som är viktig för bland annat de nationella klimatmålen.

Trafikverket pressar och har pressat flera av våra kommuner att skriva under på att vi ska finansiera investeringar i deras vägar för att ställa sig bakom detaljplaner för de stora industrietableringar länet får. Dessutom hänvisar Trafikverket att det finns stora svårigheter med att göra omprioriteringar under befintlig planperiod, vilket innebär att det är först 2025-2026 som beslut om eventuellt nya medel kan beslutas. Det är ett reellt hot mot den nyindustrialisering som nu sker.

Det arbete vi gör för att skapa förutsättningar för dessa etableringar tar stora kommunala resurser. Vi bygger om bostadsområden, stärker våra stadsmiljöer, satsar på kompetensförsörjning och mycket mer. Att våra lokala skattebetalare utöver detta också ska betala för statliga angelägenheter som vägar – det kan inte vara rimligt.

Om inte staten ändrar sig, lämnar man över hela ansvaret på kommunerna att möjliggöra den gröna omställning som krävs. Vi, ledande kommun- och regionpolitiker i Västernorrland sluter nu upp brett, över parti- och kommungränser, och hoppas att staten lyssnar.

Glenn Nordlund (S), regionstyrelsens ordförande Västernorrland, Jonny Lundin (C), ordförande regionala utvecklingsnämnden Region Västernorrland, Niklas Säwén (S), kommunstyrelsens ordförande Sundsvall, Lisa Tynnemark (S), kommunstyrelsens vice ordförande Sundsvall, Stefan Dalin (S), kommunstyrelsens ordförande Timrå, Tony Andersson (M), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Timrå, David Forslund (T), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Timrå, Johan Andersson (C), kommunstyrelsens ordförande Sollefteå, Birgitta Häggkvist (VI), vice ordförande kommunstyrelsen Sollefteå, John Åberg (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Sollefteå, Erik Lövgren (S), kommunstyrelsens ordförande Ånge, Anders Mjärdsjö (M), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Ånge, Linda Mattsson (VF), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Ånge, Andreas Sjölander (S), kommunstyrelsens ordförande Härnösand, Knapp Britta Thyr (MP), 1:e vice ordförande kommunstyrelsen Härnösand, Malin Svanholm (S), kommunstyrelsens ordförande Kramfors, Jon Björkman (V), kommunstyrelsens vice ordförande Kramfors, Ida Stafrin (C), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Kramfors, Anna-Britta Åkerlind (C), kommunstyrelsens ordförande Örnsköldsvik, Carolina Sondell (S), 2:e vice ordförande kommunstyrelsen Örnsköldsvik