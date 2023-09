Del av Storgatan stängs av nattetid

Schaktning kommer utföras under tre nätter på sträckan Storgatan mellan Dalgatan och Sidsjövägen från klockan 18.00 till 06.00. Natten mot tisdagen kommer fjärrkylarör att lyftas på plats. Under dagtid kommer vägen vara öppen och reglerad med trafikljus. Schaktningsarbetet innebär att det även kommer att förekomma masshantering på Midälvaplanen under samma tidsperiod.