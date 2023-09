För oss i vår generation som har TIK-rötter sedan 60-talet så blir vi gråtmilda när vi hör den! Och det verkar som väldigt många uppskattar den eftersom hela hallen sjunger med, även när den inspelade musiken slutar spela.

Den ÄR Timrå IK, man skulle gärna också kunna lira baksidan på singeln, med WÖ-Kalle. Kanske TIK ska komma in med ”When The Saints (TIK) Go Marching In”.

Timrå IK har en lång tradition som måste få finnas kvar, att Tallarna är tillbaks är också en del av den traditionen.

Moderniserande av en örn var väl skojigt också, även om Timrå kommun väl inte har någon sådan i kommunens emblem.

Identifieringen i alla lag med djursymbol brukar oftast vara när man har något som stämmer med laget: Brynäs – tiger (Furuvik), Linköping – lejon (stadsvapen), Luleå bytte bort björnen mot ”stålmannen” (SSAB) för det stämde mer med Luleå.

Detta försvinner mer och mer. Man går tillbaka till retro, eftersom de flesta inser att historiken är viktig i de klubbar som har en sådan.

Timrå IK och tallarna är 100 procent Timrå, titta bara runt Ladan (SCA Arena) – bara tallar överallt!

Det som symboliserar Timrå IK i dag är en framtidstro, inte se bakåt även om historiken är väldigt viktig som vi redan sagt, och de spelare som vi har som representerar TIK i SHL.