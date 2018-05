Stefan Nordvall: Bing-bada-boom så får jag restskatt igen

Har ni kommit ihåg att deklarera?

Nej, jag menar inte cigarettlimpan och den billiga taxfreespriten vid senaste utlandsvistelsen.

Jag tänker på inkomstdeklarationen som vi vanliga knegare skulle ha lämnat in för nästan en vecka sedan.

Ni kanske bara tryckte på en knapp på mobilen och bing-bada-boom så var det klart.

Snabbt och fritt från spänning och dramatik.

Allting ska ju vara så enkelt numera. Varför kan inte saker och ting få vara lite krångligt omständliga och ta lite tid?

Som förr i tiden när man deklarerade.

Man förberedde sig i veckor med att plocka fram alla uppgifter. Köpte kvällstidningar och lusläste deras deklarationsbilagor för att hitta avdrag som man på ett eller annat sätt tyckte att man var berättigad till.

Sedan satt man där med miniräknare och fyllde i siffror och räknade, pustade och svettades för att få allting att gå ihop och bli riktigt och korrekt.

Sedan var spänningen smått olidlig när man försökte sig på den rätt krångliga uträkningen för att se om det skulle bli restskatt eller inte.

Att deklarera förr tiden var minsann inte gjort i en grisblink. Det krävdes tålamod och en hel del kaffe för att gå i land med den spännande uppgiften och sedan underteckna på heder och samvete.

När man väl var klar och tyckte att siffrorna var rätt ifyllda och kände sig glad över att förhoppningsvis slippa få restskatt, var det smått högtidligt att åka in till centrum och skatteskrapan.

Du rullade in med bilen i kön, in mot brevlådorna, där det stod personal och tog emot kuverten från alla deklaranter. För givetvis var det på sista deklarationsdagen som uppgifterna skulle lämnas in.

Högtidligt och fint, men så handlade det ju också om att göra rätt för sig med skatt till staten och välfärden. Ett hedersuppdrag som visade att man faktiskt var en kraft att räkna med i samhället.

Det var tider det.

Inte som nu. Blippa med mobilen, hipp, happ, hoppsan så är det klart. Vad är det för feststämning över det?

Nej, i år gjorde jag som förr i tiden.

Tog en ostmacka, en kopp kaffe och fyllde i allt på papper. Sedan tog jag bilen till stan och lämnade i ensamt majestät in ifylld deklaration, och jag är redan nu aningens besvärad över den kommande restskatten.

Till nästa år hoppas jag att jag ska ha fått ordning på datorn.

Då kör jag elektroniskt igen och kan spara ett par timmar.

Nyrakad och med skjorta och slips ska jag högtidligt trycka på enterknappen för att verifiera uppgifterna och hoppas på att det föråldrade operativsystemet i datorn ska fungera.

Det enda jag kan vara säker på är att det blir restskatt som vanligt.

Stefan Nordvall

Som hoppas att alla betalar skatt