1 500 operationer i länet flyttas fram – redan långa vårdköer blir längre: "Kommer påverka ända in i 2021"

Endast akuta operationer utförs i Region Västernorrland för närvarande på grund av att regionen måste vara återhållsamma med sin skyddsutrustning. Det har alltså inte att göra med smittrisken. Coronapandemin gör i stället att munskydd och annan skyddsutrustning prioriteras till behandling av covid 19-patienter.

Det var i mitten på mars som regionen meddelade att man ställer in planerade operationer som skjuts på framtiden och det berör patienter i hela länet.

Enligt Mats Brännström, tillförordnad sjukvårdsdirektör vid Region Västernorrland, handlar det om cirka 500 planerade operationer per månad som ställs in i länet. Under sommarmånaderna juni-juli-augusti brukar det normalt göras mycket få planerade operationer.

– Men man skulle kunna säga att cirka 1 500 operationer blir inte utförda under våren 2020 på grund av corona, säger Mats Brännström.

Hur fördelas de inställda operationerna mellan länets tre sjukhus?

– Operationer fördelas mellan sjukhusen beroende på resurser så det ser olika ut. Antalet operationer är inte proportionellt mot hur många som bor där (läs i sjukhusets upptagningsområde), säger Mats Brännström.

Situationen blir inte bättre av att Region Västernorrland redan har mycket långa väntetider när det gäller operationer.

Enligt den senaste statistiken från SKR för februari i år var Västernorrland femte sämsta region på att uppfylla den nationella vårdgarantin när det gäller att erbjuda en operation/åtgärd inom 90 dagar efter beslut.

Gör inte det situationen extra komplicerad att länet redan har långa operationsköer?

– Precis, så är det. Det är ju ingen fördel, säger Mats Brännström

Med anledning av rådande coronasituation är det oklart när den planerade operationsverksamheten kan komma igång igen.

Bland annat är bemanningssituationen en avgörande faktor. Personal har till exempel förflyttats inom sjukhusen för att klara av covid 19-situationen.

– Vår personal måste också få semester, och vi vet inte riktigt hur det kommer se ut då man i vissa fall får sin semester förskjuten in på hösten, säger Brännström.

Situationen är inte unik för Västernorrland utan samma dilemma drabbar regioner över hela Sverige.

Om de planerade operationerna kommer igång i höst menar Mats Brännström att arbetssituationen kommer att bli tuff. Han nämner att det kan röra sig om en dubbelt så stor arbetsbelastning.

Den här situationen kommer påverka ända in i 2021

– Det är svårt att säga, då det blir lite som en lek med siffror, men vi kan slå fast att det kommer vara omöjligt att operera undan den här kön under hösten. Den här situationen kommer påverka ända in i 2021.

Hur ser du på situationen?

– Det blir en stor ryggsäck att bära, och det finns inga möjligheter att klara av detta under året. Det blir viktigt för oss att göra en planering när allt klarnar, för att lägga upp en prioritering av de här operationerna, säger Brännström.