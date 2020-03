100-åriga Fränsta IK mot nyfödda SKB Sundsvall i hett och profiltätt kvalmöte: "Vi är ett rövarband"

När kvalet till innebandyettan startar väntar en spektakulär duell direkt.

Fränsta IK tar emot SKB Sundsvall. Det ena laget med Lasse Lundberg i båset, det andra med Magnus "Manken" Svensson.

– Det blir galenskap, säger Lundberg med ett skratt inför fredagskvällen i Fränsta.

Den klassiska klubben i Västra har stormat fram med målskillnaden 257–148 efter 22 spelade matcher. Det ger ett snitt på tolv gjorda mål framåt – och sju insläppta.

– Är vi på topp är vi otäckt jävla bra. Men är vi inte det kan vad som helst hända, säger Lundberg som tränar laget tillsammans med Andreas Lindqvist som dessutom har fortsatt som spelare.

– Vi kan göra 10–15 mål per match, men vi kan släppa in också. Man vet inte match för match vad som händer.

Jag tror att det är jobbigt att möta oss när kaoset drar igång.

Fränsta vann sin serie, den som heter Division 2 Mittsverige Nordväst.

– Vi har gjort det bra, säger Lundberg efter den målsprudlande seriesegern.

Och nu väntar SKB Sundsvall och matcher mot "Manken".

– Det blir skitfränt att möta honom, säger Lundberg.

Båda har ett förflutet i insomnade Granlo BK. Men inte samtidgit.

– Vi känner varandra ändå. Vi har känt varandra länge.

Matcherna mellan Fränsta och SKB är de första på en lång kvalresa mot ettan

– Vi ska gå för det. Det är 100-årsjubileum för Fränsta som förening och de gör det otroligt bra. "Linkan" gör ett hästjobb och allt är roligt. Man kan nästan ta av sig skorna och gå omkring och mysa i hallen. Det är som en stor familj och det ska de hyllas för. Det är familjärt och kul, säger Lundberg med värme och dalmål i rösten.

Matchserien

► Fredag 6 mars (19.00): Fränsta IK–SKB Sundsvall.

► Söndag 8 mars (17.00): SKB Sundsvall–Fränsta IK.

Fränsta inleder hemma och Lasse Lundberg räknar med full fart.

– Jag tror att det är jobbigt att möta oss när kaoset drar igång.

Vad säger du om SKB?

– Vi har mött dem. Det blev en vinst på försäsong och en torsk i serien. Vi vet varandra ganska bra. När de har spinn och allt sitter och alla gör jobbet är de livsfarliga. Samtidgit är vi ett rövarband.

Magnus Svensson ser fram emot kvalet och duellen.

– Absolut. Det är en tuff start, men vi har slagit dem förut. Och vi ska slå dem igen, säger "Manken".

Fränsta IK fyller 100 år. Nystartade SKB har inte samma anor.

– Vi fyller snart ett. Men det var kul att vi drog igång det här och att vi får spela division 1-kval. det har varit ett bra år och en trevlig resa, säger Magnus Svensson.

Hur ser ni på ett eventuellt avancemang redan nu?

– Man vill alltid vinna så mycket man kan. Vi kommer att gå för det, men det är inte viktigt att ta sig upp. Vi har en organisation och en styrelse och en sportgrupp och det har inte varit någon tvekan om att alla vill se hur långt det räcker.

SKB kom trea i sin serie, Mittsverige Södra.

– Vår serie har varit bra och varje match har gällt någonting. Jag tror att vi har en fördel där. Vi har fått spela tuffa matcher hela vägen, de får en omställning och nu måste de göra någonting nytt. De kan inte gå in i det här och släppa in sju mål. Vi är ett av division 2-lagen i Sverige som släpper in minst mål. Det blir vårt försvar mot deras anfall. Det kommer att bli en kamp

Svensson är, precis som Lundberg, laddad inför duellerna.

– Det blir åka av, det blir häftiga matcher och kommer att vara ett otroligt drag.

Så spelas kvalet

► Playoff 1 (6–8 mars)

Matchserie 1: Fränsta IK–SKB Sundsvall.

Matchserie 2: Skellefteå IBK–Täfteå IK.

Matchserie 3: Öjebyns IBF (direktkvalificerade till playoff 2).

Matchserie 4: Wallviks IK–Jemtland Innebandy.

Matchserie 5: Håsta IBK–Krokoms IBK.

Matchserie 6: Team Thorengruppen–Hörnefors IF.

► Playoff 2 (14/15 mars och 21/22 mars)

Match 1: Vinnaren Matchserie 1 (Fränsta/SKB Sundsvall) mot vinnaren Matchserie 2 (Skellefteå/Täfteå).

Match 2: Öjebyn mot vinnaren Matchserie 4 (Wallvik/Jemtland).

Match 3: Vinnaren Matchserie 5 (Håsta/Krokom) mot vinnaren Matchserie 6 (Thorengruppen/Hörnefors).

► Playoff 3 (28/29 mars, 4/5 april och 11/12 april)

De tre segrande lagen från playoff 2 möts i en enkelserie, där ett eller två lag går upp till divison 1. Antalet lag som går upp beror på hur många Norrlandslag som åker ur Allsvenskan.