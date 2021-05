136 anmälningar om trängsel på restauranger och fik – de toppar listan: "Vi har följt reglerna"

Restauranger och matställen har hamnat i fokus under pandemin och det är kommunens miljökontor som har uppdraget att kontrollera kroglivet och trängseln.

Många gånger har det skett efter tips från allmänheten. Under pandemin har det hittills kommit in 136 anmälningar mot 63 kaféer och matställen. Det mesta har skickats in via en speciell e-tjänst på kommunens hemsida men folk har också ringt och mailat.

I topp på anmälningslistan återfinns restaurang Bloco.

Ägarna, Jonas Hamlund och Tord Budenberg är inte direkt förvånade:

– Vi ligger mitt på torget och är välbesökta. Folk som passerar förbi kan titta rakt in genom glasväggarna och få för sig att det är trångt men vi har följt reglerna hela tiden och har haft ett bra samarbete med kommunens inspektörer. Vi har haft flest tillsyner utan större anmärkningar och när de någon gång haft invändningar har vi rättat oss efter det, säger Jonas Hamlund.

Restaurangen har anmälts hela 20 gånger vilket kan jämföras med tvåorna på listan, restaurang Invito och Stenstans bageri och konditori som anmälts vardera sex gånger. Båda har inspekterats utan anmärkningar:

– Folk är oroliga, det kan man förstå, men alla har inte koll på vilka regler som faktiskt gäller, säger Christer Nilsen vid Stenstans bageri.

Också Invito har haft besök av kommunens inspektörer, men det har aldrig varit något problem, säger ägaren Freddie Hellman.

– Vi sköter oss. Vi har ett bra samarbete med kommunen, tycker jag.

Sedan inspektionerna började har kommunens inspektörer besökt krogar, kafeér och snabbmatsrestauranger i stan vid 350 tillfällen.

Vid ett tillfälle har man utnyttjat den möjlighet som finns i lagen att helt enkelt stänga. Det var lördagen den 27 februari när trängseln på Lucky bar bedömdes som ohanterlig och med hjälp av polishandräckning stängdes krogen omedelbart.

I övrigt har tre krogar fått förelägganden om att ändra något i lokalerna eller i förhållandet till gäster. Dessa är Menageriet, Rå och Bloco. Enligt Rås ägare André Berglund var det svårt att tolka reglerna i början. De hade en privat tillställning som de tyckte sig ha fått klartecken för men som sedan visade sig strida mot reglerna.

Reglerna har skärpts efterhand som pandemin fortskridit. I somras var det fortfarande tillåtet att hålla öppet sent. Menageriets Daniel Sandström minns att det var för mycket folk i samband med stängning en kväll.

– Det har inte alltid varit lätt att tolka reglerna heller och då ska man komma ihåg att vi i vår bransch är hårt reglerade sedan tidigare, säger han.

Vid miljökontoret är Anne Borgh sammanfattningsvis rätt nöjd med hur restaurangerna i Sundsvall hanterat pandemin. Hon har inte uppfattat att det har blivit dålig stämning när kommunen dykt upp på sina oanmälda inspektioner.

– Min bild är att krögarna vill göra rätt, och när vi haft synpunkter har de i allmänhet fixat det omedelbart. Det vanligaste är att de dragit isär och glesat ut bland borden, säger hon.

Pandemin har inneburit helt nya krogvanor. Eftersom restaurangerna stänger klockan 20.30 har gästerna börjat dyka upp redan klockan 17. Sällskapen får bestå av maximalt fyra personer. Alla måste sitta ned. Barhäng är uteslutet.

Att umgås mellan borden som folk gjorde förr är inte heller tillåtet. Folk ska sitta ner. Punkt. Att stanna till och prata spontant med en kompis eller en arbetskamrat som inte tillhör ens eget sällskap är inte okej.

– Nej, det blir väldigt mycket tjat. Vi springer runt hela kvällarna och säger till folk att sitta ner på sin plats, berättar Tord Budenberg.

– Och så har vi har upptäckt att toaletterna är en kritisk plats. Folk måste få gå på toaletten men att köa funkar ju inte nu under pandemin. När folk vill dela notor i kassan är också kritiskt, berättar Hamlund.

Men lockar det ändå inte att släppa in några extra gäster?

– Branschen har ju drabbats av ett partiellt näringsförbud som det är svårt att förhålla sig till men, nej. Vi har minskat från normalt 90 till 65 sittande gäster och vi respekterar de beslut myndigheterna fattat och tar inte risken att behöva stänga.