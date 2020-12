16 raka segrar – då röt Timrå IK-tränaren ifrån på träningen: "Det här man är rädd för som tränare"

Det mesta verkar gå Timrå IK:s väg just nu. När Mora IK kom på besök under söndagen knep Timrå sin 16:e raka seger och stärkte sin serieledning i Hockeyallsvenskan.

Under måndagen tog laget så träningsledigt, innan de var tillbaka på isen under tisdagen.

Då röt tränare Fredrik Andersson ifrån lite grann. Efter en fem mot fem-övning samlade han ihop spelargruppen och sa några väl valda ord.

– Det var första gången på länge som jag fick säga åt dem, säger Andersson.

– Jag tyckte vi var lite för slarviga i passningsspelet och att vi kanske inte heller försvarade oss som vi ska göra. Så jag fick påminna dem om vad vi ska göra, för vi har ju lovat varandra att vi ska bli bättre varje dag. Och jag tycker inte att vi riktigt var där i dag (tisdag).

Känner du att det är en tendens av segerraden?

– Lite grann är det ju så. Det är det här man är rädd för som tränare, att man ska bli nöjd eller mätt över att man har vunnit så mycket. Jag förstår ju killarna, att det är svårt. Vi har ju skapat den här energin själva och spelarna har gjort ett fantastiskt jobb. Men jag har höga krav, så jag hoppas att jag når fram till dem också.

Tänker man då som tränare medvetet att "nu måste jag trycka på lite extra"?

– Lite grann är det så också. Att man blir ännu mer noggrann och vill trycka ännu mer på de här knapparna för att få dem att reagera och vara där. För vi vill ju fortsätta att vinna.

För nästa motstånd står Vita Hästen. Ett formsvagt Vita Hästen som har en seger på de senaste åtta matcherna.

Andersson höjer ändå ett varningsfinger för deras offensiv.

– De är kreativa och har många finurliga spelare. För oss gäller det att inte bjuda på tre mot två- eller fyra mot tre-lägen. Vi får inte vara naiva offensivt och tappa pucken, för då är de snabba på att ställa om. Och vi får också se upp med onödiga utvisningar, för Marcus Eriksson styr spelet väldigt bra.

Till matchen säger Andersson att alla spelare är tillgängliga. Det inkluderar dels Jakob Ragnarsson, som saknades mot Mora. Dels Marcus Hardegård, som inte var med under tisdagens träning.

– "Harde" var inte med på träningen, men han är spelklar och kommer att spela, säger Andersson.

Med 100 procents säkerhet?

– Ja. Det är lugnt.

I övrigt är det ju de facto inte Timrå IK som är det hetaste samtalsämnet i Ishockeysverige just nu. Under måndagskvällen förlorade jagande Björklöven mot Mora med 8–4. En match som nu utreds för eventuell matchfixning.

Andersson säger i sin tur att han inte följde matchen.

– Nej, jag gjorde faktiskt inte det. Så jag har ingen koll på vad som hände. Jag har bara läst tidningarna.

Hur går dina tankar kring det hela?

– Jag lägger ingen vikt vid det. Vi sköter vårt här och vi ska se till att vinna hockeymatcher. Det andra bryr jag mig inte om på det sättet. Det får andra ha åsikter om.

► Matchen

Onsdag 16 december (19.00): Timrå IK–HC Vita Hästen (NHC Arena).

► Läget i laget

Jakob Ragnarsson missade matchen mot Mora, men var tillbaka i träning under tisdagen och är tillgänglig för spel. Marcus Hardegård saknades däremot på tisdagens träningen, men även han är tillgänglig enligt Fredrik Andersson.

Även Jeremy Boyce är tillbaka i laget efter att han tidigare missat matcher och träningar under ett par veckors tid. Anledningen till det säger han var personliga skäl. Det ska åtminstone inte ha handlat om någon skada eller sjukdom.

– Jag har på egen hand försökt hålla i gång så gott det går. Sedan är det klart att det går fort där ute. Det är väl det som tar lite när man är borta, att man inte riktigt är inne i tempot. Men annars känner jag mig i bra form, säger Boyce.

► Notera att ...

... Timrå redan har slagit rekordet i antal segrar i rad i Hockeyallsvenskan. Varje seger från och med nu utökar därmed bara rekordet.

... Timrås 3–1-mål mot Mora blev lite av en snackis på sociala medier. Bland annat uppmärksammade utbildningsminister Anna Ekström det på Twitter.

► Så följer du matchen

På tv via C More, eller via vår sedvanliga liverapportering på ST.nu.

► Nästa match

Fredag 18 december (19.00): Almtuna IS–Timrå IK (Upplands Bilforum Arena).