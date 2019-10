17-årige William renoverar gammal Volvo hemma i garaget: "Den ska bli riktigt fin"

A-traktorn var en Suzuki som han skulle ha för att köra med, men han började fixa med den istället.

– Jag började med små inredningsgrejer, lackade dörrsidorna. Jag såg att det blev bra och det var kul också. Det är roligt att se hur det rostiga blir fint och blankt, säger William Nyberg.

Nästa projekt blev en bil som planen var att övningsköra med, en Audi A3 av 2002 års modell.

– Den var väldigt rostig så jag mer eller mindre lackade hela den bilen i dess originalfärg.

Att lackera har han lärt sig via många timmar på internet och att fråga där han köpt färgen, "learning by doing" som han själv beskriver det.

– Det blev inte så mycket övningskört med Audin utan den stod mest upplyft och arbetades med innan den såldes efter ungefär ett halvår, säger William Nyberg.

Han har efter hand köpt utrustning och verktyg och han menar att om man satsar på kvalité så håller de länge.

– Sköter man om en färgspruta så håller den i många, många år.

Bilintresset kommer inte från pappa Robert, istället är det William som varit en hjälpande hand när Robert startade sitt eget företag i målnings-, tapetserings- och trädgårdsbranschen. William har också bytt alla fönster på familjens hus i Skönsberg och även i ett grannhus.

– Han läste in all kunskap och besökte även en snickare för att lära sig hur man gör, säger Robert Nyberg.

I garaget står nu det senaste projektet. En Volvo PV av 1960 års modell.

Bilen var i hyfsat fint skick när William köpte den men nu är den demonterad .

– Den har gått sina 7 500 mil i Kiruna och den var i princip rostfri. Däremot var den nog iordninggjord med vad jag skulle kalla en snabb garagefix. Tittade man närmare så såg man till exempel att lacken hade runnit, säger William Nyberg.

Planen är att PV:n ska bli riktigt fin och att det får ta den tid det tar, minst två år tror William.

I framtiden hoppas han att kunna starta ett eget företag i bilbranschen.

– Min idé är att gå klart gymnasiet men sedan vill jag starta min egen billackeringsfirma.

Williams drömbil är en röd Audi RS6 och han hoppas att han någon gång blir ägare till en sådan.

William Nyberg

Ålder: 17 år.

Bor: Villa i Skönsberg.

Familj: Pappa Robert, mamma Cecilia och brorsan Filip.

Gör: Går andra året på ekonomiprogrammet på Hedbergska.

Intressen: Bilar och aktier.