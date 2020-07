17 vårdanställda smittades med covid-19 – sjukhuset anmäler till Arbetsmiljöverket

I en anmälan till Arbetsmiljöverket från Region Västernorrland framgår att 17 anställda på länssjukhuset i Sundsvall har testats positivt för covid-19.

I början av maj ska den första personen, som arbetar som nattpersonal, ha visat symptom och dagen efter insjuknade stafettpersonal från Stockholm efter att de varit på arbetsplatsen.

Flera ur personalstyrkan insjuknade därefter, inklusive två administrativa medarbetare som inte haft någon kontakt med patienter.

Enligt anmälan kopplades vårdhygien in, som inte kunde identifiera några brister i användandet av skyddsutrustning vid patientvården. Därför finns nu misstankar om att personalen ska ha smittats under fika- och lunchraster. Personalen ska även under arbetsplatsträffar ha bjudit på fika som inte varit portionsförpackad.

Som en påföljd skärptes städrutinerna och fika togs bort för att minska risken för fortsatt smittspridning. Enligt anmälan ska även tillämpning av social distansering ha skärpts.

I anmälan nämner man också att regionen i början av pandemin fick munskydd skickade till sig som hade brister. Det är dock oklart om munskydden användes vid behandling och de plockades bort omgående när det framkom att de var bristfälliga.