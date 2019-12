2019 blev tränarrockadernas år i Sundsvallsidrotten – spektakulärt och snurrigt

I lagen i de högsta serierna har det varit ett snurrigt år. I fotboll, hockey och innebandy.

Tränare har kommit och gått. Ibland mot sin vilja, ibland frivilligt.

Mest spektakulärt var att GIF Sundsvall valde att sparka Joel Cedergren till förmån för Tony Gustavsson.

Snurrigast har det varit i SDFF som har haft ett koppel av olika ledare under året.

Så här har året sett ut i klubbarna.

SDFF

Sportsligt blev det en tung säsong för SDFF. Laget startade bra, men föll snabbt genom tabellen och 17 raka förluster blev förödande. Vid sidan av planen har det varit allt annat än ordning. Mattias Nylund klev av och året präglades av tillfälliga lösningar. Nu väntar en omstart i ettan.

► 17 mars 2019. Mattias Nylund säger upp sig från SDFF med en månad kvar till premiären.

► 9 april 2019. SDFF hittar en tillfällig tränarlösning i Micke Bengtsson och Sören Ericson. Peter Karlsson tar ansvar för laget på bortamatcherna.

► 17 juni 2019. Peter Andersson presenteras som klubbens nye huvudtränare.

► 31 oktober 2019. Micke Melin Byh blir tränaren som ska ta SDFF in i 2020-talet. Madelén Björk kliver in vid hans sida och Fredrik Carström går in som utvecklings- och talangansvarig i klubben.

► 14 december 2019. Det blev ett kort framträdande för Fredrik Carström i SDFF den här gången. Profilen väljer att kliva av efter sex veckor. "Jag ångrade mig helt enkelt", säger han.

GIF Sundsvall

Giffarna lyckades inte alls följa upp fjolårssuccén, men 2019 blev inte Sundsvalls år. Ferran Sibila lämnade ett stort tomrum efter sig. Tony Gustavsson kom in när Joel Cedergren fick sparken för att rädda det allsvenska kontraktet. Det misslyckades och Tony tackade för sig.

► 30 augusti 2019. GIF Sundsvall, som inte hade vunnit sedan i slutet på april, fattar beslutet att sparka Joel Cedergren.

► 2 september 2019. GIF kallar till presskonferens och presenterar Tony Gustavsson som klubbens tränare under återstoden av säsongen.

► 21 november 2019. Tony Gustavsson meddelar sitt beslut – det blir ingen fortsättning i klubben.

Det är ett av de tuffaste besluten jag tagit i min tränarkarriär.

Tony Gustavsson efter beslutet att tacka nej till GIF Sundsvall.

► 12 december 2019. GIF Sundsvall presenterar Henrik Åhnstrand som huvudtränare, med Andreas Pettersson som sidekick och Tommy Naurin som assisterande/målvaktstränare.

Sundsvall FBC

FBC inledde 2019 med turbulens och stora förändringar i styrelsen. Sportsligt avancerade man upp till innebandyns allsvenska efter ett dramatiskt vårkval och då var det Tom Nilsson som var huvudansvarig. Planen var att han skulle leda det unga laget tillsammans med Stefan Hammarstedt under säsongen. Men i sista stund klev Nilsson av. Och det var inte bara tränaren Tom som lämnade, även sportchefen och pappan Håkan Nilsson avsade sig sitt uppdrag.

► 20 september 2019. Med en vecka kvar till premiären lämnar Tom Nilsson sitt uppdrag.

► 24 september 2019. FBC presenterar Rolle Persson som kliver in i vid Stefan Hammarstedts sida.

IFK Timrå

Klubben som haft höga ambitioner de senaste säsongerna hittade inte det rätta flytet och när hösten startade valde IFK Timrå att sparka Robert Englund. In kom Mattias Nylund som tillfällig lösning – men mer än de sista fem matcherna blev det inte för honom. Laget kommer att ledas av Haris Devic under 2020.

► 10 september 2019. IFK Timrå säger upp huvudtränaren Robert Englund och i samma veva väljer hans assisterande tränare Göran Sundqvist att tacka för sig.

► 11 september 2019. Mattias Nylund presenteras som Timrås nye tränare med fem omgångar kvar av säsongen.

► 18 november 2019. Robert Englund byter det IFK han blev sparkad från mot det IFK han växte upp med; Englund blir ny tränare i IFK Sundsvall.

► 14 december 2019. Klubben gör klart med sin tränarduo för 2020. Haris Devic får huvudansvaret med Dacian Dacin vid sin sida.

Sundsvall Hockey

Inför återkomsten på A-lagsnivå satsade Sundsvall Hockey på Sune Bergman som tränare. Men han tvingades tacka nej till uppdraget på grund av sjukdom.

► 18 maj 2019. Till omstarten i hockeytvåan står det klart att Sune Bergman blir klubbens nye tränare. Björn Forsgren blir klubbens assisterande tränare.

► 5 oktober 2019. Stefan Lindqvist står i båset när Sundsvall Hockey vinner premiären mot Njurunda.

Timrå IK

SHL-äventyret blev ettårigt för Timrå IK. Direkt efter degraderingen lämnade Johan Thelin TIK och hockeyn. Ett par veckor senare stod det klart att Fredrik Andersson fortsätter och efter det presenterades hans assistent; återvändaren Ante Karlsson.

► 10 april 2019. Johan Thelin berättar att han river sitt kontrakt som assisterande tränare i TIK och släpper hockeyn helt och hållet för en civil karriär.

► 23 april 2019. Efter att ha övervägt andra karriärval bestämmer sig Fredrik Andersson för att fortsätta att leda Timrå IK.

► 10 maj 2019. Det står klart att Timrå IK har skrivit ett långtidskontrakt med Anders "Ante" Karlsson.