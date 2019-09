27 år sedan sist – nu kan Indal ta steget till fyran igen: "Det är fantastiskt"

Två omgångar återstår i division 5 Medelpad – men redan på söndag kan toppstriden i serien avgöras.

Då kan Indals IF skriva ny klubbhistoria.

Inte sedan början på 1990-talet har klubben haft ett herrlag i fotbollsfyran, men nu är det ytterst nära att det blir verklighet igen.

Efter 27 års väntan.

Indal leder femman med sex poäng före tvåan IFK Sundsvall inför matchen borta mot Viskan. En seger där och avancemanget är säkrat för Indalslaget.

Föreningen har vunnit elva matcher och spelat tre oavgjorda under säsongen och totalt har det bara blivit två förluster. Ett fint facit som gett klubben ett utmärkt läge inför sista omgångarna.

– Det är fantastiskt. Jättekul. Det är ett självspelande piano har jag sagt förut och det står jag fast vid. Och man ska aldrig röra tangenterna på ett sådant, säger Anders Nilsson och skrattar.

Han tillägger:

– Vi är förstås positiva till den situation vi är i. Sedan måste vi ha en sittning i föreningen och med laget om det blir ett avancemang, det är ju andra pengar det handlar om i fyran.

Så sent som 2018 fick Indals IF ett herrlag igen efter att ha varit utan det i fem år. Anledningen var att Granlo BK gick i konkurs och då flyttade GBK:s fotbollslag på herrsidan över sin verksamhet och blev i stället Indals IF. Kopplingen till Indal fanns redan tidigare då Granlo hade spelat sina hemmamatcher på Indals IP.

Redan förra säsongen var Indal inblandad i toppen av fotbollsfemman och det blev en tredjeplats till slut.

– Det här är kul för bygden, föreningen och nu finns vi på kartan igen, säger Nilsson.