40 års erfarenhet av begravningar – Staffan står trygg mitt i pandemin: "Det gäller att vara sig själv"

Staffan Andersson började sin karriär i 15-årsåldern som hjälpbärare i Haverö.

– Man satte på sig en alldeles för stor kostym och bar ut kistor. Jag fick lära mig från grunden av de gamla gubbarna i bärarlaget som det var en ära att få vara med i.

Från 1980 arbetade han för sin bror som var begravningsombud. När brodern tio år senare omkom i en olycka blev det Staffan som fick anordna hans begravning som en av sina första.

– Jag väntar fortfarande på att chocken ska komma efter trettio år. Men det finns inte en sorg utan det uttrycker sig på så många olika sätt och man äger bara sin egen. En del kan inte gråta och det är inte heller något fel.

Några år senare blev Staffan själv ombud för Haverö och sedan Ånge. Så arbetade han på i många år och efter ett uppköp 2008 bildades Ljungandalens begravningsbyrå där han numer jobbar heltid i Ånge-Haverö och Fränsta.

– För mig är det kontakten med människor som är intressant. Hamnar man i en sorgesituation stänger kroppen ofta ner, närminnet slutar fungera och smaksinnet försvinner. Då får man ta det väldigt försiktigt och läsa in sig på personen i fråga, säger Staffan Andersson.

Han berättar om hur olika människor kan reagera i stunden och minns ett tillfälle då han kommit hem till ett hushåll där maken avlidit.

– Frun tittade upp på mig och sa "Men herregud, så här har han ju aldrig gjort förut". Det blev nästan komiskt fastän det var en tragisk situation.

Staffan säger att begravningar nu för tiden är mycket mer individuella och att det aldrig går att bli fullärd.

– Det som gör att jag fortsätter medan andra slutar efter några år är att jag är mig själv. Man kan inte hoppa in och ut i roller och mitt jobb är inte att sörja åt de jag träffar utan att stötta dem så att de tar sig igenom första fasen och når punkten av ett avskedstagande.

På frågan om det finns något sätt att tänka för att döden ska kännas naturligare svarar han med ett skratt.

– Det var en gammal gubbe i Haverö som sa: Det är väl lika bra att leva fan för man vet ju aldrig när du kom heller. Men nej, det finns inget ABC.

Samtalet kommer in på corona som har inneburit en del förändringar i yrket, även om Ånge kommun hittills varit mycket skonad från dödsfall.

– När någon avlidit till följd av covid-19 finns bestämmelser kring hur vi ska bete oss med skyddsutrustning och bisättningssäckar. Och överlag är det färre på begravningarna. En del väljer att delta via livestreaming eller filmad ceremoni, medan andra hellre tar farväl ensamma under några minuter före eller efter. Men minnesstunderna efteråt är verkligen saknade, konstaterar Staffan Andersson.

Han berättar att han till och med har haft anhöriga från Belgien med under kortegen från sjukhuset till kyrkan via sociala medietjänster.

– De olika lösningarna blir nog kvar även efter pandemin, eftersom vi numer är så utspridda över världen. Förr bodde man upp till 2,5 mil från kyrkan.

Han säger sig tro att pandemin kan innebära lite av ett uppvaknande som gör att svenskar, liksom människor som levt med krig, får ett naturligare förhållningssätt till döden – lite mer som det var även i Sverige förr.

– Jag ska faktiskt iväg att hämta min svärmor nu som dog i går. Det blir lite speciellt och det är skönt att ha erfarenheten i ryggen, säger han.

Fakta

Namn: Staffan Andersson

Ålder: 55 år

Bor: Ånge

Familj: Sambon Birgitta, 54 år, och sonen Thomas 23 år (tredje generationen som har en fot inne i yrket, inklusive Staffans mamma).

Spelas på egen begravning: The show must go on med Queen.

Intressen: Traktorer. Det har hänt att kundbesök avslutats med provkörning av traktorn.