50 åskådare tillåtna – så löser Timrå IK biljettfrågan till hemmapremiären

På tisdagen öppnade inrikesminister Mikael Damberg (S) och kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP) för lättnader i restriktionerna på läktarplats i bland annat hockeyallsvenskan. Det nya taket föreslås bli 500 åskådare och tanken är att det ska träda i kraft den 15 oktober.

Fram tills dess är det 50 som är maxantalet för antalet åskådare och det är vad Timrå IK har att förhålla sig till, både när Björklöven kommer på besök på fredag och när Karlskoga gör detsamma nästa onsdag.

På onsdagen informerade klubben om hur de ska fördela de 50 platserna. De som får biljetterna kontaktas på onsdagen.

"Via utlottning kommer vi få fram 50 personer fördelat mellan partners och privatpersoner som har köpt och betalat sina säsongskort. Dessa kommer vi sedan att kontakta under onsdagen via mejl eller telefon för att säkerställa att de kan komma hit. Vi förstår att det är många frågor just nu och vi är tacksamma för ert tålamod och förståelse", skriver klubben på sin hemsida.