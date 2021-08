6,5 års fängelse för "kokainkungen" – döms för grova narkotikabrott

Sundsvallsbon återupptog knarkförsäljningen redan innan han lämnade vårdboendet han vistades på i slutet av sitt förra fängelsestraff. I juni greps mannen efter att vid två tillfällen ha stoppats av polis med narkotika i kalsongerna.

Under första halvan av 2021 fick 21-åringen in 199 000 kronor i mindre poster på sitt konto, trots att han helt saknade inkomst. Ett narkotikaparti som mannen ska ha försökt sälja rörde fem kilo amfetamin och ett kilo kokain.

Själv nekar han till all försäljning av tunga droger och enligt hans advokat handlade det stora knarkpartiet i själva verket om preparat som ännu inte har narkotikaklassats.

– Det rör sig om RC-droger, hävdar advokat Martin Larsson och syftar på den sortens "designerdroger" som ännu inte stämplats som olagliga.

Men tingsrätten går på en annan linje och hänvisar till ett chattmeddelande mellan 21-åringen och mannen som skulle ta emot drogerna. Rätten anser att det "utifrån den bevisning som åberopats av åklagaren är visat att det är amfetamin och kokain som konversationen har handlat om".

En annan man som enligt tingsrätten har varit inblandad i samma narkotikahandel som 21-åringen dömdes nyligen till fängelse i 2,5 år för bland annat narkotikabrott och penningtvättsbrott. Efter att ha överklagat sin dom släpptes den 37-årige småbarnspappan i väntan på hovrättsförhandlingen och han kunde därför närvara under rättegången mot 21-åringen.

Under en paus fick ST ett samtal 37-åringen. Han hävdar trots tingsrättsdomen fortfarande sin oskuld. Han säger att en annan persons telefon misstogs för att vara hans vid polisens tillslag och att han personligen bara befattar sig med hasch, en drog som han tycker ska legaliseras. Samtalet kom också in på alla barn och unga som dras in i dagens narkotikahandel, vilket ST nyligen har publicerat en artikelserie om.

Känner du dig som förälder orolig över den utvecklingen?

– Nej, och jag har pratat med mina barns mamma om det. Mina barn har inte tagit skada av det jag har varit med om och de vet att jag är oskyldig, svarade han.

När 37-åringens hovrättsförhandling startar är än så länge oklart.