Adele Löfqvist målar ett orört universum - ställer ut hos Galleri Granen: "Mina rymdbebisar tycker vi är dumma som förstör planeten"

En och annan kanske förknippar henne med urfolkens estetik, med aboriginernas symmetriska prickmönster och fint detaljarbete.

Visst finns ett och annat kvar från den perioden också i denna utställning. Men i huvudsak är hennes intresseområde nu ett annat.

Adele Löfqvist, grafisk formgivare som gått ett år på Sundsvalls Konstskola och ännu bor kvar i stan, kallar den här utställningen "Mellan planeter och blad". Kaktusar, växter, djur - men inte de som man ser på jorden.

– Jag inspireras av djur och natur, och mina miljöer kan ses som ett orört universum. Mina space babies ser på oss människor och tycker att vi är dumma som förstör vår planet, säger hon.

En blågrön grundton går igen i många av bilderna, och förutom att blått och grönt är himlens, havets och jordens färger ger de också ett lugn, en vila. En treögd katt i en svampmiljö; så kan det mycket väl se ut på en främmande planet, dit vi inte har nått med vår girighet och förstörelselust.

Rymdbarnen finns i både färgmålningar och en serie tuschteckningar; i "There is no planet B" känns formerna som hällristningar och kanske är dessa barn, eller embryon som de kanske är här, uråldriga visa som har all tid på sig att betrakta universum.

Utställningen visas 27 juni – 9 juli på Galleri Granen, Storgatan 5 i Sundsvall. Vernissage 27/6 kl 16–19, då Jonathan Jacobsson och Anton Svedlund spelar post rock-musik. Finissage 8/7 kl 16–19. Öppet må, ti, to 11–15, on 11–19.

Se fler bilder: