Åklagaren om hotet som stängde Vibackeskolan: "Har tidigare skickat bilder på skjutvapen"

Utredningen mot den man som i förra veckan greps misstänkt för att ha hotat att skjuta en tonårsflicka fortsätter. Trots att mannen i helgen släpptes på fri fot.

– Samtliga misstankar kvarstår, säger kammaråklagare Jens Göransson under måndagen.

I torsdags låstes eleverna på Vibackeskolan på Alnö in i skolan under dramatiska former och enligt Jens Göransson ska ett telefonsamtal ha utlöst den stora polisinsatsen.

– Det senaste hotet kom direkt till flickan via telefon och handlade om att han skulle döda flickan och hennes kamrater, säger han.

I hotet ska det även ha framgått att den misstänkte skulle döda alla som kom i hans väg. Mannen, som är i 25-årsåldern, greps samma eftermiddag i Ljustadalen.

Efter flera förhör släpptes mannen på fri fot under lördagseftermiddagen efter beslut av jouråklagare.

Kammaråklagare Jens Göransson, som leder förundersökningen, bekräftar att mannen är släppt på fri fot men vet inte vad jouråklagaren har grundat sitt beslut på.

– De har bedömt att det inte finns risk för fortsatt brottslighet eller att mannen skulle kunna påverka utredningen om han vore på fri fot – eftersom det var därför han var frihetsberövad från början, säger Jens Göransson.

Hans bedömning i slutet av förra veckan var att flera av brottsmisstankarna mot mannen kunde leda till åtal.

Åklagaren har tidigare berättat att mannen är misstänkt för att under en längre tid ha utsatt tonårsflickan för hot och våld.

– Han har tidigare skickat bilder på skjutvapen till henne. Och den här gången handlade det om ett verbalt dödshot, säger Jens Göransson.

Bilderna med vapnet ska flickan ha tagit emot i slutet av förra året. Mannen är även misstänkt för övergrepp i rättssak efter att ha hotat flickan d¨å hon gjort polisanmälan.

Vad får flickan för stöd nu?

– Man brukar kunna få visst stöd genom kontaktförbud och från polisens personsäkerhetsgrupp, men jag kan inte säga exakt hur det ser ut i det här fallet.

Hur går ni vidare nu?

– Så fort allt är redovisat ska jag fatta beslut om jag ska väcka åtal eller inte, säger Jens Göransson.