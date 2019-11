Åklagarens huvudtes: Kvinnan genomförde mordet på Skönsmon – offret förblödde i sin lägenhet

Kammaråklagare Jens Göransson har nu 14 dagar på sig att samla in bevis i den pågående mordutredningen. Därefter kan han lämna in en stämningsansökan, alternativt be om förlängd utredningstid.

Han är nöjd med att tingsrätten beslutade att häkta den misstänkta, men är samtidigt förvånad övar att de närvarande i rättssalen inte belades med yppandeförbud.

– Det är ovanligt i den här typen av ärende och innebär att ingen av de närvarande i rättssalen har munkavle när det gäller det som sades under förhandlingen. Men det råder fortfarande förundersökningssekretess så jag hoppas att ingen utnyttjar sin meddelarfrihet, säger Göransson.

Varför ändrades brottsrubriceringen till medhjälp till mord?

– För mig var det viktiga att kvinnan blir kvar inom lås och bom och inte kan kontakta någon. Hon utreds fortfarande som gärningsman till mordet. Jag tror att rätten gjorde det enkelt för sig och valde rubriceringen medhjälp till mord.

Tror du att någon fler varit delaktig?

– Det kan jag inte kommentera. Men det finns inget som tyder på att det ska finnas någon risk för allmänheten utan det som skett har skett inom bekantskapskretsen.

Kan brottsrubriceringen komma att ändras igen?

– Ja det är riktigt.

Är det uteslutet att dödsfallet kan komma att landa i dråp eller olyckshändelse?

– Uteslutet är ett starkt ord. men jag har svårt att se att det ska kunna landa i nåt sånt. Olyckshändelse kan jag i vart fall utesluta i nuläget.

Enligt Göransson är det massor av jobb som återstår i utredningen. Material ska sammanställas, fler förhör kommer att hållas – dels med den misstänkta kvinnan, men även andra. Teknikerna jobbar vidare och kroppen ska obduceras.

Vem var det som larmade om att det skett något?

– Det var en granne till brottsoffret som larmade polisen på morgonen efter att ha sett blodet i trapphuset. När polisen anlände var dörren till brottsoffrets lägenhet låst inifrån.

Fanns det någon fler än brottsoffret i lägenheten när polisen anlände?

– Nej.

Det mesta tyder på att brottet inte skett i offrets lägenhet. Enligt åklagaren tyder blodspåren på att brottet skett utanför porten eller i trappuppgången samt att offret tagit sig in i lägenheten själv där han sedan förblött.

Har den häktade kvinnan befunnit sig på mordplatsen den aktuella kvällen?

– Jag hävdar att hon var på plats.

Fanns det fler personer på brottsplatsen?

– Det kan jag inte kommentera.

Kvinnan har en dokumenterad historik av psykisk ohälsa.

Hur mår den häktade kvinnan?

– Hon såg samlad ut i rätten och befinner sig nu på en vårdavdelning. Där hålls hon avskild från andra med restriktioner och väktare har koll på henne. Förmodligen vårdas hon på rättspsyk, men jag vet inte säkert, säger Jens Göransson.

Fakta: Yppandeförbud

Yppandeförbud är ett förbud för den som har deltagit vid en domstolsförhandling eller har medverkat vid ett polisförhör att berätta för andra vad som sagts vid förhandlingen eller förhöret.

Ett beslut om yppandeförbud utvidgar och förstärker skyddet för uppgifter som omfattas av sekretess. Inte bara myndighetspersoner, utan alla som deltagit vid förhandlingen eller förhöret, förbjuds att berätta om det som sekretessen ska skydda. Man får inte ens med stöd av den så kallade meddelarfriheten berätta om det för en journalist.