Äldre lider i värmeböljan – boenden saknar fortfarande fläktar och AC: "Är hemskt olidligt"

I fjol insåg all personal på äldreboenden hur påfrestande det var när extremhettan slog till. Trots varningen står de allra flesta boenden i samma sits som tidigare år – utan luftkonditionering.

– De tänkte att det inte skulle bli som ifjol, men nu står vi här igen. Jag förstår inte, det kokar och det är under all kritik, säger Helene Wiklund, enhetschef på äldreboendet Tingsta.